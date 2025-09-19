Ричмонд
В Братском и Киренском районах три медведя вышли к людям

В Вихоревке зверь бродил возле городского кладбища.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском и Киренском районах три медведя вышли к людям. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, в посёлке Шумилово хищник забрался в огород. Услышав собачий лай, фермер вышел во двор и обнаружил медведя, перелезающего через забор. Испуганный шумом, зверь скрылся в лесу.

— Жительница Вихоревки сообщила о появлении медведя возле городского кладбища. Затем зверь скрылся в направлении жилого сектора, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Еще один выход медведя зафиксировали в Киренске. Местная жительница увидела медведя, когда он убегал в сторону реки Киренга.

Чтобы защитить жителей от медведей, правоохранители совместно с охотоведами принимают необходимые меры.