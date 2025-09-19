В Братском и Киренском районах три медведя вышли к людям. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, в посёлке Шумилово хищник забрался в огород. Услышав собачий лай, фермер вышел во двор и обнаружил медведя, перелезающего через забор. Испуганный шумом, зверь скрылся в лесу.