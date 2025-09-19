В РПЦ назвали рождение детей в 20 лет путем к самореализации и развитию

Рождение детей в возрасте около 20 лет способствует самореализации и личностному развитию. С таким мнением выступил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
По словам священника, откладывание брака и рождения первого ребенка задерживает личностное развитие и формирует инфантильное, эгоистичное отношение к жизни. Он считает, что молодым людям, ориентированным на самореализацию, не следует откладывать создание семьи.
Лукьянов отметил, что оптимальный возраст для вступления в брак — 18−20 лет, а для рождения первенца — около 20 лет, максимум — сразу после получения высшего образования.
— Своевременный брак для девушки в 18−20 лет дает возможность стать молодой мамой, полной сил и возможности реализовать себя в качестве супруги, матери, что, кстати, отнюдь не мешает творческим профессиям, а, наоборот, развивает многочисленные таланты, например педагогический и художественный, — цитирует Лукьянова Lenta.ru.
Ранее в РПЦ предложили изменить текст Конституции для запрета абортов. По мнению священников, слово «жизнь» обозначает существование человека от момента его зачатия до смерти, а в Конституции живым человеком считается ребенок уже после рождения.