В Петропавловске-Камчатском организуют ПВЗ после землетрясения

В Петропавловске-Камчатском организуют ПВЗ на базе поисково-спасательного отряда.

Источник: Аргументы и факты

В Петропавловске-Камчатском разворачивают пункт временного размещения (ПВЗ) после землетрясения, сообщает КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае».

«В Петропавловске-Камчатском развертывается пункт временного пребывания на базе поисково-спасательного отряда КГКУ “ЦОД”», — сказано в публикации.

Уточняется, что главам Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также Елизовского муниципального округа рекомендовали обеспечить готовность к работе пунктов пребывания для граждан, которые опасаются находиться в многоквартирных домах ночью.

Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2. Впоследствии в МЧС предупредили о вероятности подхода волн высотой от 0,1 до 1,5 метра. Жителям рекомендовали не приближаться к побережью.

