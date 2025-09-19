«Край победителей»: на площади Ленина в Хабаровске пройдет «АмурФест. Осень»

«Проведение фестиваля под лозунгом “Край победителей!” приобретает особое значение в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны. Этот слоган многогранен: мы отдаем дань памяти героям-победителям прошлого, гордимся современными достижениями и трудовыми победами нашего края и с уверенностью смотрим в будущее, полные сил для новых свершений», — рассказали в министерстве культуры региона.