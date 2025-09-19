«Край победителей»: на площади Ленина в Хабаровске пройдет «АмурФест. Осень»

В первые выходные октября главная площадь Хабаровска превратится в огромную праздничную площадку. Здесь пройдет традиционный краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Осень». Праздник приурочен ко Дню основания края и с 2025 года реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Вход на все мероприятия будет свободный. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На центральной сцене выступят лучшие творческие коллективы региона. Главным событием станет масштабная ярмарка мастеров и предпринимателей. Больше 300 заявок поступило на участие в выставке-продаже, где представят изделия ручной работы, сувениры и продукцию местных производителей.
Для гостей всех возрастов подготовлены интерактивные площадки с мастер-классами и тематическими зонами от учреждений культуры и партнеров фестиваля.
«Проведение фестиваля под лозунгом “Край победителей!” приобретает особое значение в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны. Этот слоган многогранен: мы отдаем дань памяти героям-победителям прошлого, гордимся современными достижениями и трудовыми победами нашего края и с уверенностью смотрим в будущее, полные сил для новых свершений», — рассказали в министерстве культуры региона.
Фестиваль «АмурФест» проводится в Хабаровском крае с 2021 года при поддержке правительства. Летняя программа этого года собрала больше 50 тысяч гостей.