Автовладельцев попытаются обмануть фальшивыми штрафами в Казахстане

Центр использует искусственный интеллект для анализа обращений в «е-Өтініш» и прогнозирования преступности и отслеживания мировых угроз, чтобы не допустить их в страну. Атаки уже начались в США и России. Прокуратура информирует граждан и госорганы о рисках.