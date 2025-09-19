Автовладельцев попытаются обмануть фальшивыми штрафами в Казахстане

Он рассказал о работе Центра прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности.
Недавно именно этот Центр предупредил о масштабной фишинговой атаке на автолюбителей. Злоумышленники рассылают письма с «постановлением» о нарушении ПДД и ссылкой «оплатить штраф», что приводит к краже денег и заражению устройств.
Центр использует искусственный интеллект для анализа обращений в «е-Өтініш» и прогнозирования преступности и отслеживания мировых угроз, чтобы не допустить их в страну. Атаки уже начались в США и России. Прокуратура информирует граждан и госорганы о рисках.