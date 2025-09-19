«У лосей период гона». Белорусов предупредили о резком росте ДТП с дикими животными в сентябре

В Беларуси фиксируется значительный рост количества аварий с дикими животными, рассказали в Белорусском обществе охотников и рыболовов.
Так, в январе-августе в республике зафиксировали 3349 аварий с дикими животными, в которых погибли или были травмированы более 3400 особей. Погибших животных стало почти на 830 больше, чем за тот же период 2024-го.
В БООР напомнили, что дикие животные выходят на трассы при сезонных сменах местообитаний и направляясь к местам кормежки.
— Движущиеся по дороге автомобили пугают животное, что приводит к его непредсказуемому поведению, — заметили в обществе.
Но еще в Беларуси с начала сентября растет число погибших в результате ДТП лосей. Это связано с началом периода гона и их активным перемещением. Кроме того, осенью в Беларуси традиционно идет массовая охота: загонная на копытных и охота на пушных животных, что вынуждает зверье активно перемещаться по угодьям.
Наиболее активны дикие животные в темное время суток, поэтому в сумерках водителям нужно быть наиболее бдительными, строго соблюдая скоростной режим. Самые опасные участки трасс в это время — близко расположенные к лесным массивам.