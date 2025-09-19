Мобильный гид по беременности стал доступен нижегородкам

АНО «Институт демографического развития» выпустил масштабное обновление для цифрового сервиса «Вау, родители!». Теперь в приложении доступен интерактивный гид по беременности — удобный и подробный справочник для будущих мам, который сопровождает их на всём пути: от зачатия до первых недель жизни малыша.
Новый функционал предлагает пользовательницам выбрать текущий этап беременности, на основе которого формируются персонализированные рекомендации. Женщины получают советы по питанию, отдыху, необходимым медицинским обследованиям и контролю за состоянием здоровья. Рекомендации автоматически обновляются в соответствии со сроком беременности, помогая снизить тревожность и сохранить внутреннее равновесие.
— Запуск обновленного сервиса — это важный шаг в поддержке будущих родителей. Приложение позволяет женщинам проходить все этапы ожидания малыша спокойнее и увереннее. Мы стремимся формировать комфортные условия для семей региона и продолжать развивать цифровые продукты, делая их максимально полезными, — отметил директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлев.
Обновление сервиса реализовано в рамках национального проекта «Семья» и региональной инициативы — Пятилетия семьи в Нижегородской области, объявленного губернатором Глебом Никитиным на период с 2025 по 2030 год. Цель проекта — стабилизация демографической ситуации и всесторонняя поддержка семей.
Приложение «Вау, родители!» доступно для бесплатного скачивания в магазинах App Store и Google Play.