Мобильный гид по беременности стал доступен нижегородкам

АНО «Институт демографического развития» выпустил масштабное обновление для цифрового сервиса «Вау, родители!». Теперь в приложении доступен интерактивный гид по беременности — удобный и подробный справочник для будущих мам, который сопровождает их на всём пути: от зачатия до первых недель жизни малыша.