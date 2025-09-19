Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летевший из Пекина в Иркутск самолет вынужденно сел на территории авиазавода

Названа причина экстренной посадки самолета на территории авиазавода в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

Самолет, летевший по маршруту Пекин — Иркутск, совершил вынужденную посадку на территории авиазавода. Лайнер отклонился от маршрута из-за плотного тумана. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Иркутск».

Согласно расписанию, самолет должен был приземлиться в 8:40. Однако Boeing 737 до сих пор находится на взлетной полосе ИАЗ. Пассажиры лайнера ждут возобновления полета.

К слову, изменения в полете зафиксировал и портал Flightradar24, позволяющий отслеживать рейсы в реальном времени.

Ранее сообщалось, что возле села Георгиевка Кинельского района в Самарской области экстренно приземлился самолет АН-2. Инцидент произошел в сентябре 2025 года. Житель Пензенской области пытался долететь из Волгоградской области до Татарстана, но в пути его подвело навигационное оборудование, и пришлось совершить вынужденную посадку.