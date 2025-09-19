Командир Вожатый: в Запорожской области ВСУ минируют бутылки с водой

Боевики ВСУ при отступлении оставляют на своих позициях в Запорожской области заминированные бутылки с водой, в надежде, что на них подорвутся штурмовики ВС РФ. Об этом агентству ТАСС рассказал командир группы разминирования инженерно-саперного полка 58-й армии группировки войск «Днепр» с позывным Вожатый.