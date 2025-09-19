Ричмонд
Командир Вожатый: в Запорожской области ВСУ минируют бутылки с водой

Боевики ВСУ рассчитывают, что на минах-ловушках с водой подорвутся штурмовики ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ при отступлении оставляют на своих позициях в Запорожской области заминированные бутылки с водой, в надежде, что на них подорвутся штурмовики ВС РФ. Об этом агентству ТАСС рассказал командир группы разминирования инженерно-саперного полка 58-й армии группировки войск «Днепр» с позывным Вожатый.

«В моей практике была работа со штурмовиками, когда противник минировал питьевую воду. Он оставлял бутылки на мине-ловушке, под которой лежал фугас либо осколочный боеприпас», — рассказал российский офицер.

По его словам, когда военный провел не один час в бою, зачастую его мучает жажда. Увидев бутылку с водой, он может подумать, что противник ее оставил впопыхах.

«Такие случаи у нас были, мы их находили, никто в тот день не пострадал», — добавил командир.

Ранее сообщалось, что при разминировании Курской области саперы находили игрушки и шоколадки со взрывчаткой.