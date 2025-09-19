Ричмонд
Главные новости 19 сентября 2025 года

Последние новости за сегодня — 19 сентября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 сентября 2025.

Трамп считает, что просить Путина о перемирии еще рано

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналистам, что сейчас неподходящий момент для обращения к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом о прекращении огня на Украине. Он уточнил, что такое требование с его стороны было бы «неприятным», но пообещал, если придется, «действовать жестко».

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2

Источник: Reuters

На Камчатке в 128 км от Петропавловска-Камчатского зафиксировано землетрясение. Население предупредили об угрозе цунами. Первоначально сообщалось, что магнитуда землетрясения составляла 7,2, но позже данные уточнили в МЧС — магнитуда утреннего сильнейшего афтершока — 7,8.

Путин освободил от должности замруководителя своей администрации

Источник: Пресс-служба Президента России

Российский президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя руководителя администрации главы государства Дмитрия Козака. Оптимизация структуры государственного органа ведется с конца августа. Уже упразднены два управления администрации президента.

Мадуро обвинил США в намерении сменить власть в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что США пытаются установить в его стране «марионеточный режим», чтобы похитить «крупнейшие в мире запасы нефти, газа и золота». Политик выразил уверенность, что государство с «сильным правительством и решительным народом» сможет противостоять планам американцев.

Британская разведка будет вербовать новых агентов в даркнете

Разведывательная служба MI6 объявила о планах по созданию специальной платформы Silent Courier в даркнете для вербовки шпионов. Новая площадка станет местом контактов спецслужбы с желающими передать секретные данные. Представители ведомства уточнили, что особенно заинтересованы в сотрудничестве с агентами из России.

