Главные новости 19 сентября 2025 года

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналистам, что сейчас неподходящий момент для обращения к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом о прекращении огня на Украине. Он уточнил, что такое требование с его стороны было бы «неприятным», но пообещал, если придется, «действовать жестко».