Пермская духовная семинария получила государственную аккредитацию

25 августа распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки для проведения аккредитационной экспертизы Пермской духовной семинарии была сформирована экспертная группа. В период с 8 по 15 сентября члены экспертной группы изучали основную документацию, размещённую на официальном сайте семинарии. 11 сентября студенты 2 курса отделения священно-церковнослужителей написали диагностическую работу. Итогом работы экспертной группы стало заключение, согласно которому содержание и качество подготовки обучающихся Пермской духовной семинарии соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту.