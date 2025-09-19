В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 1627 от 16 сентября 2025 года, Пермская духовная семинария получила государственную аккредитацию образовательной деятельности.
25 августа распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки для проведения аккредитационной экспертизы Пермской духовной семинарии была сформирована экспертная группа. В период с 8 по 15 сентября члены экспертной группы изучали основную документацию, размещённую на официальном сайте семинарии. 11 сентября студенты 2 курса отделения священно-церковнослужителей написали диагностическую работу. Итогом работы экспертной группы стало заключение, согласно которому содержание и качество подготовки обучающихся Пермской духовной семинарии соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту.
Аккредитация семинарии — важная веха в истории Пермской духовной школы. Под непосредственным руководством главы Пермской митрополии митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия была проделана колоссальная работа по подготовке документации, разработке и наполнению информационных систем, по подготовке студентов.
Аккредитация основной образовательной программы 48.03.01 Теология позволяет Пермской духовной семинарии вручать выпускникам дипломы государственного образца о высшем образовании — бакалавриате.