Самолет из Пекина приземлился в аэропорту Иркутска после вылета с авиазавода

Воздушное судно должно было приземлиться в 8:40.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром, 19 сентября самолет из Пекина вылетел в Иркутск, но из-за густого тумана не смог приземлиться в аэропорту. Поэтому ему пришлось совершить посадку на аэродроме авиазавода в областном центре. Это стало известно КП-Иркутск из сервиса Flightradar24.

По расписанию борт должен был прибыть в воздушную гавань в 8:40. Однако до 12 часов самолет находился на взлетной полосе ИАЗ. В полдень Boeing 737 наконец вылетел в аэропорт, время в пути составило 20 минут.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, сейчас идет выдача багажа пассажирам, которые с задержкой, но долетели до столицы Приангарья.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что авиасообщение с Иркутском приостановили в Катангском районе.