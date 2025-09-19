Самолет из Пекина приземлился в аэропорту Иркутска после вылета с авиазавода

Утром, 19 сентября самолет из Пекина вылетел в Иркутск, но из-за густого тумана не смог приземлиться в аэропорту. Поэтому ему пришлось совершить посадку на аэродроме авиазавода в областном центре. Это стало известно КП-Иркутск из сервиса Flightradar24.
По расписанию борт должен был прибыть в воздушную гавань в 8:40. Однако до 12 часов самолет находился на взлетной полосе ИАЗ. В полдень Boeing 737 наконец вылетел в аэропорт, время в пути составило 20 минут.
Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, сейчас идет выдача багажа пассажирам, которые с задержкой, но долетели до столицы Приангарья.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что авиасообщение с Иркутском приостановили в Катангском районе.