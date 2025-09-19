В Узбекистане появятся инженерные школы: их выпускники смогут без экзаменов поступать сразу на второй курс вузов

Как будут работать инженерные школы?
Инженерные школы создаются на базе отобранных техникумов и лицеев, и будут принимать не более 24 учащихся в каждом классе. В первый учебный год набор откроют сразу в 7−10 классы, а начиная со второго учебного года — только в 7-й класс, среди выпускников 6-х классов обычных школ.
Всего за счет госбюджета в инженерных школах смогут учиться до 240 человек. Однако школы смогут оказывать и платные образовательные услуги, открывая дополнительные классы и определяя стоимость обучения самостоятельно.
Программа обучения
Учебный процесс строится по 5-летней STEM-модели: первые 3 года — упор на физику, математику и иностранные языки, а последние 2 года — начальная подготовка по инженерным дисциплинам.
Учебные планы 10−11 классов инженерной школы будут интегрированы с 1 курсом профильного вуза. Ученики получат возможность изучать дисциплины по кредитно-модульной системе, а их академические результаты будут признаваться вузами.
Поступление в вуз: без экзаменов, но с условиями
Выпускники инженерных школ, которые выполнят все требования, смогут поступить сразу на второй курс инженерных вузов по государственному гранту, без сдачи тестовых экзаменов. Для этого им нужно:
- набрать не менее 1300 баллов по международному экзамену SAT (Scholastic Assessment Test).
- иметь государственный сертификат уровня не ниже B2 по одному из предметов (математика, физика или химия);
- выполнить требования по академическим показателям в вузовских дисциплинах.
Власти рассчитывают, что такой подход позволит «вырастить» новое поколение инженеров уже со школьной скамьи, сократить разрыв между школой и университетом, а также сделать образование более гибким и современным.