В Узбекистане появятся инженерные школы: их выпускники смогут без экзаменов поступать сразу на второй курс вузов

Инженерные школы создаются на базе отобранных техникумов и лицеев, и будут принимать не более 24 учащихся в каждом классе. В первый учебный год набор откроют сразу в 7−10 классы, а начиная со второго учебного года — только в 7-й класс, среди выпускников 6-х классов обычных школ.