Обладатель премии «Грэмми» Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе в США

«Джеймс был одним из трех человек на борту одномоторного Cirrus SR22T, который вылетел из аэропорта Джона С. Тюна в Нэшвилле, прежде чем он врезался в поле возле начальной школы Iotla Valley во Франклине, штат Северная Каролина, в результате чего погибли все пассажиры», — говорится в материале.