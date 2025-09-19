Обладатель премии «Грэмми» Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе в США

Обладатель премии «Грэмми», автор песни Кэрри Андервуд Jesus Take the Wheel Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе в Северной Каролине, ему было 57 лет, пишет New York Post.
«Джеймс был одним из трех человек на борту одномоторного Cirrus SR22T, который вылетел из аэропорта Джона С. Тюна в Нэшвилле, прежде чем он врезался в поле возле начальной школы Iotla Valley во Франклине, штат Северная Каролина, в результате чего погибли все пассажиры», — говорится в материале.
Уточняется, что дети и сотрудники школы не пострадали.
Джеймс был одним из самых известных авторов песен в стиле кантри в 2000-х и начале 2010-х годов. Он написал Bottoms Up для Брэнтли Гилберта, Summer Nights — для группы Rascal Flatts, а также хиты — для Бон Джови, Кенни Чесни, Джейсона Олдина, Тима Макгроу и Андервуд.
Песня Андервуд Jesus Take The Wheel выиграла в номинации «Лучшая песня в стиле кантри» на 49-й церемонии вручения премии «Грэмми» в 2007 году. Хит также был номинирован на «Песню года».
