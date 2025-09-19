Ричмонд
Шадаев: Минцифры и МО обсудят использование «золотого диапазона» для 5G

Максут Шадаев сообщил, что рабочую группу по 5G создадут по поручению Владимира Путина.

Источник: Аргументы и факты

Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что Минцифры и Минобороны РФ создают рабочую группу, специалисты обсудят возможность использования частот «золотого диапазона» для сетей 5G, пишет РИА Новости.

«Минцифры и Минобороны создают рабочую группу по 5G. По изучению возможностей его (“золотого диапазона” — прим. ред.) использования. Принято решение о создании рабочей группы», — рассказал Максут Шадаев.

Он уточнил, что соответствующая работа ведется по поручению Владимира Путина. Министр добавил, что условия и необходимый объем финансирования для конверсии проработают до конца 2025 года.

Отметим, «золотой диапазон» — это полоса 3,4−3,8 гигагерц. Она считается самой лучшей для высокоскоростной передачи данных в формате 5G. Сейчас полоса занята большим числом пользователей, в частности, спецслужбами.

Ранее Максут Шадаев допустил использование частот «золотого диапазона» для 5G в ряде регионов.