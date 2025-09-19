Создана нейросеть для точного планирования операций на сердце

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире, ежегодно унося жизни 18 млн человек. Ангиопластика, при которой в суженную артерию вводят стент для расширения просвета, спасает пациентов от инфарктов и инсультов. Однако успех операции зависит от понимания индивидуальных особенностей сосудов. «Ошибка даже в полмиллиметра может привести к рестенозу или разрыву артерии», — объяснил доктор медицинских наук, профессор ПГУ Олег Зенин.