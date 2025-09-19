Уникальная ретро-электричка выполнила первый рейс в Хабаровском крае

В Хабаровске состоялся запуск туристического ретро-электропоезда ЭР9ПК 1972 года постройки — состав вышел на маршрут с железнодорожного вокзала столицы региона до станции Волочаевка-1 и вернулся обратно. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в первую поездку отправились студенты и школьники, в том числе дети участников специальной военной операции, ребята из многодетных семей и с ограниченными возможностями здоровья.
По информации пресс-службы регионального министерства туризма, уникальная электричка запущена в рамках фестиваля туризма, который проходит в краевой столице с 19 по 21 сентября при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
— В этот особый для страны год — год 80-летия Великой Победы и Год железнодорожной славы — мы даём старт замечательному событию. Совместно с РЖД мы не просто запускаем ретро-поезд, а создаём живой мост между поколениями, позволяющий нашим детям прикоснуться к истории, ощутить мощь и славу российских железных дорог и героическое прошлое нашей Родины, — подчеркнул заместитель главы краевого ведомства Николай Иванов.
Отметим, что электропоезд ЭР9ПК под номером 328 был построен на Рижском вагоностроительном заводе — на линии он проработал вплоть до 2022 года. Специалистами в 2024 году состав был полностью восстановлен до практически первозданного состояния по оригинальным историческим эскизам. Это касается и внутреннего убранства вагонов с деревянными скамейками.
Добавим, что запуск ретро-электропоезда по маршруту дал старт новому патриотическому проекту «Земля Дальневосточного мужества». Он предполагает посещение мемориального комплекса «Волочаевское сражение», тематические мастер-классы и перекус у подножия легендарной сопки Июнь-Корань.