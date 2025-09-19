Шадаев: Белый список интернет-ресурсов будут обновлять каждую неделю

Перечень ресурсов, которые будут доступны на территории России во время ограничения мобильного интернета, станет пополняться каждую неделю. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
По словам главы ведомства, перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов.
— Белые списки будут дальше еженедельно актуализироваться, — цитирует Шадаева РИА Новости.
Ранее Министерство цифрового развития РФ опубликовало список интернет-сервисов, которые останутся доступными в условиях ограничений. Ведомство сообщило, что операторы связи начали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам в пилотном режиме во время ограничений связи.
Операторы сотовой связи из числа «большой четверки» начали предоставлять своим абонентам безлимитный доступ к мессенджеру МAX. Уточняется, что с помощью мессенджера пользователи могут безлимитно обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения. При этом пакет трафика мобильного интернета не расходуется, а дополнительных платежей не взимается.