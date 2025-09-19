Шадаев: Белый список интернет-ресурсов будут обновлять каждую неделю

Операторы сотовой связи из числа «большой четверки» начали предоставлять своим абонентам безлимитный доступ к мессенджеру МAX. Уточняется, что с помощью мессенджера пользователи могут безлимитно обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения. При этом пакет трафика мобильного интернета не расходуется, а дополнительных платежей не взимается.