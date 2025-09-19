В Прикамье строительная фирма выплатила 2 млн 350 тысяч рублей родственникам погибшего бульдозериста

Несчастный случай с работником произошел на одном из участков объекта «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Казань-Екатеринбург». Машинист бульдозера на основании договора подряда с пермской организацией осуществлял планировку скального грунта.
По окончании рабочей смены мужчине необходимо было очистить ходовую часть бульдозера от земли и камней. При этом работник, покинув кабину, не поставил машину на тормоз. Заметив, что техника, остановленная под уклоном, начала самопроизвольное движение, машинист попытался заскочить на подножку кабины, но оступился и упал в непосредственной близости от движущегося гусеничного полотна. Металлические элементы гусеницы зацепились за его верхнюю одежду, и мужчину протащило под бульдозер по ходу движения. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Тяжело переживающие утрату близкого человека родственники погибшего обратились в суд с иском к работодателю о взыскании компенсации морального вреда. В ходе судебного процесса сторона ответчика отрицала трудовые отношения с потерпевшим, ссылаясь на то, что работы выполнялись на основании договора гражданско-правового характера и носили разовый характер. Более того, у представителя организации возникла версия, что мужчина таким изощренным способом совершил суицид. Все эти доводы были опровергнуты судами двух инстанций, работодателя обязали компенсировать истцам причиненные страдания.
В отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступили 5 исполнительных документов о взыскании с компании в пользу матери и отца погибшего 1 млн 600 тысяч рублей, бабушки и двух братьев — по 250 тысяч рублей каждому.
Судебный пристав надлежащим образом уведомил руководство организации-должника о возбуждении исполнительных производств и предупредил о применении принудительных мер в случае уклонения от погашения задолженности. Также было установлено, что в собственности компании имеется 43 транспортных средства — автобусы, легковые и грузовые автомобили, спецтехника. В целях обеспечения исполнения решения суда судебный пристав запретил совершение регистрационных действий с имуществом и наложил арест на счета должника в банках. В результате вся сумма компенсации своевременно поступила на депозитный счет подразделения службы. Денежные средства перечислены взыскателям.