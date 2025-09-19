В Прикамье строительная фирма выплатила 2 млн 350 тысяч рублей родственникам погибшего бульдозериста

По окончании рабочей смены мужчине необходимо было очистить ходовую часть бульдозера от земли и камней. При этом работник, покинув кабину, не поставил машину на тормоз. Заметив, что техника, остановленная под уклоном, начала самопроизвольное движение, машинист попытался заскочить на подножку кабины, но оступился и упал в непосредственной близости от движущегося гусеничного полотна. Металлические элементы гусеницы зацепились за его верхнюю одежду, и мужчину протащило под бульдозер по ходу движения. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.