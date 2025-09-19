Омским ТЭЦ грозит остановка на 90 дней

В отношении АО «ТГК-11» органами Ростехнадзора составлен протокол по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Об этом стало известно в пятницу, 19 сентября 2025 года, на пресс-конференции, посвященной старту отопительного сезона в Омске.
В настоящий момент административное дело передано в суд. В качестве наказания допускается «административное приостановление деятельности на срок до 90 суток». Впрочем, имеется альтернатива — штраф до 30 тысяч рублей в отношении должностного лица или его дисквалификация на срок до 1 года.
Напомним, АО «ТГК-11» ответственно за работу омских ТЭЦ. В первой половине сентября сообщалось о 65 нарушениях требований промышленной безопасности на «ТЭЦ-5», выявленных в ходе внеплановой проверки органов Сибирского управления Ростехнадзора, что привело к составлению протокола по той же статье 9.1 КоАП РФ.