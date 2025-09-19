Блогерша в Боснии и Герцеговине впала в кому и умерла после первой брачной ночи

Следователи Боснии и Герцеговины пытаются разобраться в трагическом случае — известная 26-летняя блогерша Сараева Адна Рованин-Омербегович впала в кому спустя несколько часов после свадьбы. Об этом в четверг, 18 сентября, рассказали в The Mirror.
По данным издания, девушке неожиданно стало плохо во время брачной ночи 14 сентября. Врачи экстренно госпитализировали ее, однако состояние стремительно ухудшалось. Через день девушка уже скончалась.
По предварительным данным, смерть наступила из-за сотрясения мозга, однако официально версия пока не известна. Правоохранители ожидают результаты вскрытия, уточнили в газете.
В гонконгском Диснейленде 53-летний филиппинский турист скончался после катания на аттракционе «Холодное сердце навсегда». Инцидент произошел 29 августа. Во время поездки мужчина, страдающий хроническим заболеванием, потерял сознание, а затем впал в кому.
В Мозамбике молодой футболист стал жертвой нападения крокодила во время тренировки. 19-летний Эстевау Альберто Жино, игрок клуба второго дивизиона «Атлетико Минейро де Тете», тренировался на берегу реки Замбези в западной провинции Тете, когда произошел трагический инцидент.