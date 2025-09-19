Блогерша в Боснии и Герцеговине впала в кому и умерла после первой брачной ночи

Следователи Боснии и Герцеговины пытаются разобраться в трагическом случае — известная 26-летняя блогерша Сараева Адна Рованин-Омербегович впала в кому спустя несколько часов после свадьбы. Об этом в четверг, 18 сентября, рассказали в The Mirror.