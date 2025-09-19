В Прикамье граждане с опасным диагнозом изолированы от общества под контролем судебных приставов

В отделе судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство в отношении 45-летней женщины. Ранее у гражданки было диагностировано заболевание, которое требовало скорейшей госпитализации в специальное медицинское учреждение. Но она не торопилась лечь в стационар и представители медицинской организации вынуждены были обратиться в суд с требованиям обязать больную пройти лечение. Действуя в интересах неопределенного круга лиц, слуги Фемиды удовлетворили данный иск, и вскоре под контролем судебных приставов женщина был доставлена в краевой фтизиопульмонологический центр, где проведет ближайшие полгода.