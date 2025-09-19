Ричмонд
В Прикамье граждане с опасным диагнозом изолированы от общества под контролем судебных приставов

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю обеспечили исполнение двух судебных решений, направленных на защиту здоровья граждан. В обоих случаях речь шла о госпитализации прикамцев, которые подвергали окружающих риску заражения туберкулезом.

В отделе судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство в отношении 45-летней женщины. Ранее у гражданки было диагностировано заболевание, которое требовало скорейшей госпитализации в специальное медицинское учреждение. Но она не торопилась лечь в стационар и представители медицинской организации вынуждены были обратиться в суд с требованиям обязать больную пройти лечение. Действуя в интересах неопределенного круга лиц, слуги Фемиды удовлетворили данный иск, и вскоре под контролем судебных приставов женщина был доставлена в краевой фтизиопульмонологический центр, где проведет ближайшие полгода.

Аналогичное заболевание было выявлено у 53-летнего жителя п. Куеды. Несмотря на предписания лечащего врача, мужчина не пожелал добровольно явиться в стационар, и сотрудники надзорного органа добились судебного решения о помещении прикамца в специализированное медицинское учреждение на 8 месяцев.

Судебные приставы получили исполнительный документ, предусматривающий немедленное принудительное исполнение. Один из сотрудников службы оперативно прибыл по месту проживания мужчины, вручил ему постановление о возбуждении исполнительного производства и обеспечил его доставку в больницу.

Сейчас оба пациента находятся под наблюдением врачей, потенциальная угроза распространения заболевания среди населения устранена.