Движение троллейбусов остановилось в Минске по ряду маршрутов из-за ДТП

В Минске 19 сентября произошла остановка движения троллейбусов. Подробности сообщили в «Минсктрансе».
Так, на предприятии сообщили, что с 08.14 утра на улице Аранской, остановочном пункте «Минскэнерго» в направлении улицы Ванеева произошла остановка движения троллейбусов. Причиной стало произошедшее дорожно-транспортное происшествия.
В итоге остановилось движение троллейбусов № 3, 16, 19, 30 и 59. Оперативно маршруты перенаправили по улицам Маяковского, Денисовской и Ванеева.
Накануне «Минсктранс» сообщил об инциденте с задымлением троллейбуса в Минске.