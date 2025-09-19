Ричмонд
Движение троллейбусов остановилось в Минске по ряду маршрутов из-за ДТП

В Минске движение троллейбусов остановилось из-за ДТП на Аранской.

Источник: Комсомольская правда

В Минске 19 сентября произошла остановка движения троллейбусов. Подробности сообщили в «Минсктрансе».

Так, на предприятии сообщили, что с 08.14 утра на улице Аранской, остановочном пункте «Минскэнерго» в направлении улицы Ванеева произошла остановка движения троллейбусов. Причиной стало произошедшее дорожно-транспортное происшествия.

В итоге остановилось движение троллейбусов № 3, 16, 19, 30 и 59. Оперативно маршруты перенаправили по улицам Маяковского, Денисовской и Ванеева.

Накануне «Минсктранс» сообщил об инциденте с задымлением троллейбуса в Минске.