Психолог раскрыл, как Мелания Трамп защищается от мужа-нарцисса: экс-модель частеньно выручают шляпы

Жена президента США Дональда Трампа Мелания частенько носит широкополые шляпы, выглядя при этом холодно и отстраненно, чтобы дистанцироваться от мужа. Головной убор «защищает ее от поцелуев» супруга. Об этом в интервью aif.ru заявил психолог и политолог Руслан Панкратов.
Эксперт отметил, что бывшая модель старается эмоционально дистанцироваться от мужа-нарцисса, потому и методично отвергает все попытки Трампа установить с ней физический контакт.
Особенно это видно, привел пример Руслан Панкратов, когда президент США стремится демонстрировать публичную близость.
Также многие могли заметить, что во время танца на инаугурации Дональда Трампа Мелания демонстрировала «смешанные чувства и желание отстраниться».
Накануне журналисты подметили, что на ужине в Виндзорском дворце Дональд Трамп отвернулся от Мелании, похожей на НЛО, поглядывая на прекрасную Кейт Миддлтон.
Между тем, летом Дональд Трамп рассказал о роли Мелании в изменении его позиции по Украине. По словам политика, первая леди остается нейтральной и, как и он сам, выступает за скорейшее завершение происходящего.