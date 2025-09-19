Начались испытания уникального роботизированного тренажера для реабилитации детей

Как пояснили разработчики, «Элик» оснащен электрическим мотором и системой подвесов, которые позволяют безопасно фиксировать пациента. Тренажер способен не только перемещаться со скоростью до 20 км/ч, но и обеспечивать тренировку рук и ног для тех, кто не может двигаться самостоятельно. Это помогает укреплять мышцы и улучшает кровообращение.