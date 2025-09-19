Омские энергетики завершили подготовку теплосетей к зиме

«С помощью удобного поадресного поиска на сайте потребители могут узнать причину отсутствия горячего водоснабжения, сроки восстановления, а также компанию, ответственную за проведение работ. Здесь же можно узнать статус готовности дома к отопительному сезону. В дополнение к этому мы запустили чат-бот “ТеплоИнспектор” в телеграм, который позволяет жителям оперативно сообщать об авариях на теплосетях», — сказал главный инженер АО «Омск РТС» Сергей Мозгонов.