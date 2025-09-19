Омские энергетики завершили подготовку теплосетей к зиме

АО «Омск РТС» выполнило плановые мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2025−2026 годов. Проведены регламентные работы на коммуникациях и источниках энергии, что гарантирует стабильную подачу ресурса потребителей. Об этом сообщила пресс-служба компании 19 сентября.
Специалисты предприятия заменили участки сетей и обновили изоляцию для снижения теплопотерь. Более полутысячи км магистральных трубопроводов прошли гидравлические испытания на прочность и плотность. На источниках энергии подготовили к зиме ключевое оборудование — все 20 отопительных котлоагрегатов Кировской районной котельной и ТЭЦ-2 отремонтировали. Три котлоагрегата прошли капитальный ремонт, один — средний и 16 — текущий.
На сегодняшний день разработан план поэтапного подключения к системе снабжения для эффективного распределения тепловой нагрузки. Запуск отопления по всему городу займет около двух-трех недель и потребует согласованной работы всех участников процесса.
О качестве работы магистралей местные жители могут сообщать при помощи удобных цифровых сервисов.
«С помощью удобного поадресного поиска на сайте потребители могут узнать причину отсутствия горячего водоснабжения, сроки восстановления, а также компанию, ответственную за проведение работ. Здесь же можно узнать статус готовности дома к отопительному сезону. В дополнение к этому мы запустили чат-бот “ТеплоИнспектор” в телеграм, который позволяет жителям оперативно сообщать об авариях на теплосетях», — сказал главный инженер АО «Омск РТС» Сергей Мозгонов.
