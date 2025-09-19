Ричмонд
Минобороны РФ получило партию новейших ЗРК «Панцирь-СМД»

В госкорпорации отметили, что боекомплект в направляющих пусковой установки ЗРК «Панцирь-СМД» может достигать 48 мини-ракет.

Источник: Аргументы и факты

Ростех сообщил о передаче в российские войска партии новейших зенитных ракетных комплексов «Панцирь-СМД» и боевых машин ЗРПК «Панцирь-С». Вооружение поставил входящий в госкорпорацию холдинг «Высокоточные комплексы».

«Комплексы прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приемки», — отметили в Ростехе.

В госкорпорации добавили, что боекомплект в направляющих новейших ЗРК «Панцирь-СМД» может достигать 48 мини-ракет. Число же ракет в пусковой установке может варьироваться в зависимости от комбинации между мини-ракетами и штатными зенитными управляемыми ракетами.

В Ростехе подчеркнули, что комплексы семейства «Панцирь» демонстрируют высокую эффективность в защите российского неба. Они способны обнаружить и уничтожить сложные воздушные цели.

Установленная на «Панцирь-СМД» система управления огнем включает в себя многофункциональную радиолокационную систему и электронно-оптическую систему. Комплекс может оценивать эффективность стрельбы в автоматическом режиме.

Ранее стало известно, что министерство обороны РФ получило новую партию истребителей Су-35С.