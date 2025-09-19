Омичи во второй раз за год смогут увидеть солнечное затмение

21 сентября 2025 года состоится второе в этом году солнечное затмение. Это астрономическое явление довольно редкое и происходит всего от двух до пяти раз в год, исключительно в период новолуний. Как сообщает Zakon.kz, солнечное затмение может длиться от нескольких секунд до 7,5 минут, однако рекорд был установлен в 2010 году, когда затмение продолжалось 11 минут.