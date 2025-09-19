Омичи во второй раз за год смогут увидеть солнечное затмение

21 сентября 2025 года состоится второе в этом году солнечное затмение. Это астрономическое явление довольно редкое и происходит всего от двух до пяти раз в год, исключительно в период новолуний. Как сообщает Zakon.kz, солнечное затмение может длиться от нескольких секунд до 7,5 минут, однако рекорд был установлен в 2010 году, когда затмение продолжалось 11 минут.
В этом году ожидается частное затмение, при котором на некоторое время на улице станет темнее, создавая тем самым необычную атмосферу. Это затмение называют «затмением равноденствия», так как оно будет происходить непосредственно перед осенним равноденствием — моментом, когда день и ночь длятся практически одинаково.
Осеннее равноденствие в сентябре традиционно означает начало астрономической осени в Северном полушарии. Совпадение этих двух явлений придаст затмению дополнительную символичность.