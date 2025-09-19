СМИ: Пугачеву могут лишить многомиллионного дохода с авторских отчислений

Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев дополнил свой иск к певице Алле Пугачевой требованием лишить ее возможности зарабатывать с авторских отчислений. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
Отмечается, что ежегодно Пугачева зарабатывает около 28 миллионов рублей с авторства своих песен.
Средства распределяются через Российское авторское общество. По словам адвоката, доходы от ранее написанных песен, в том числе советского периода, «не должны использоваться для поддержки антироссийских настроений», говорится в публикации.
До этого Александр Трещев подал иск в суд к Алле Пугачевой, потребовав взыскать с певицы 1,5 миллиарда рублей за восхваление первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохара Дудаева. Также юрист заявил, что артистка оскорбила ветеранов боевых действий. Если суд встанет на его сторону, то он отправит все полученные средства на нужды ветеранов.
*Самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ.