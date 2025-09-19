СМИ: Пугачеву могут лишить многомиллионного дохода с авторских отчислений

До этого Александр Трещев подал иск в суд к Алле Пугачевой, потребовав взыскать с певицы 1,5 миллиарда рублей за восхваление первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохара Дудаева. Также юрист заявил, что артистка оскорбила ветеранов боевых действий. Если суд встанет на его сторону, то он отправит все полученные средства на нужды ветеранов.