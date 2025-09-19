Полиция США нашла останки бездомного отца, убившего трех маленьких дочерей

Напомним, 9-летняя Пейтин, 8-летняя Эвелин и 5-летняя Оливия в конце мая 2025 года отправились к своему отцу, который жил то в отелях, то в своем фургоне. Через сутки мужчина не вернул детей матери, она забила тревогу и обратилась в полицию. Девочек искали больше трех дней. Их тела обнаружили в трех часах езды от Сиэтла, причина смерти — удушение. По словам силовиков, Деккер служил в ВС США, он хорошо подготовлен физически, поэтому опасен.