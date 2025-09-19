Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция США нашла останки бездомного отца, убившего трех маленьких дочерей

Трэвис Деккер убил своих дочерей — 9-летнюю Пейтин, 8-летнюю Эвелин и 5-летнюю Оливию.

Предположительно, останки Трэвиса Деккера, бездомного отца, убившего трех своих дочерей в июне 2025 года, найдены в дренажной системе реки Айсикл-Крик в Вашингтоне, пишет New York Post со ссылкой на правоохранителей.

По словам шерифа округа Челан Майка Моррисона, на трупе была одежда Деккера, также тело соответствует описанию мужчины, официальное подтверждение запланировано на пятницу — 19 сентября.

Напомним, 9-летняя Пейтин, 8-летняя Эвелин и 5-летняя Оливия в конце мая 2025 года отправились к своему отцу, который жил то в отелях, то в своем фургоне. Через сутки мужчина не вернул детей матери, она забила тревогу и обратилась в полицию. Девочек искали больше трех дней. Их тела обнаружили в трех часах езды от Сиэтла, причина смерти — удушение. По словам силовиков, Деккер служил в ВС США, он хорошо подготовлен физически, поэтому опасен.

Ранее в США персонал кафе выкинул на улицу мертвого мужчину, подумав, что он спит.