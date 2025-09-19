Ричмонд
Каждые 10−11 дней из Уфы на Шри-Ланку будут летать пассажирские самолеты

3 ноября из Уфы на Шри-Ланку запустят прямые авиарейсы.

Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщила о запуске нового международного авиарейса. С 3 ноября авиакомпания Red Wings открывает прямое авиасообщение из международного аэропорта «Уфа» на остров Шри-Ланка.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 777−200 вместимостью 412 пассажиров. Время в полете составит около восьми часов. Полеты запланированы с периодичностью каждые 10−11 дней.

