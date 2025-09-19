Мемориал Защитникам Отечества открыли в Армавире. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В 2002 году в сквере у «Вечного огня» открыли памятник воинам-армавирцам, погибшим в локальных конфликтах. Мемориал представлял собой ангела с одним опущенным и одним приподнятым крылом.
Но мемориальный комплекс решили расширить и дополнить новыми скульптурами. Памятник будут дополнять именами героев, которые защищают страну в настоящее время.
Участники церемонии открытия почтили память бойцов минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала.