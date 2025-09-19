Ричмонд
Мемориал Защитникам Отечества открыли в Армавире

В Армавире расширили мемориальный комплекс в сквере у «Вечного огня».

Источник: пресс-служба городской администрации

Мемориал Защитникам Отечества открыли в Армавире. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В 2002 году в сквере у «Вечного огня» открыли памятник воинам-армавирцам, погибшим в локальных конфликтах. Мемориал представлял собой ангела с одним опущенным и одним приподнятым крылом.

Но мемориальный комплекс решили расширить и дополнить новыми скульптурами. Памятник будут дополнять именами героев, которые защищают страну в настоящее время.

Участники церемонии открытия почтили память бойцов минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала.