Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке сотрудники морга вшили в тело умершего ритуальный сверток

Возбуждено уголовное дело по фактам надругательства над телом умершего и неуважения к памяти родственников скончавшегося.

Источник: Аргументы и факты

Бывшие сотрудники Приморского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы обвиняются в надругательстве над телом умершего и неуважении к памяти родственников скончавшегося.

Как сообщили в пресс-службе судов Приморья, по версии следствия, к сотруднице морга во Владивостоке обратилось неустановленное лицо, попросившее за вознаграждение поместить в тело покойного ритуальный сверток. Женщине помогал коллега, который в итоге совершил необходимые манипуляции.

При бальзамировании тела умершего было обнаружен пакет, в котором лежали три восковые фигурки с прикрепленными к ним фотографиями. При этом снимки были проткнуты иглами, а руки и ноги фигурок были обвязаны шнурками и пластинами с иероглифами.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 244 УК РФ. Обвиняемые вскоре предстанут перед судом.

Ранее сообщалось, что в морге Харьковской области медсестра обворовывала тела погибших военнослужащих ВСУ.

В США похоронное бюро 15 лет хранило 20 разлагающихся тел в тайной комнате.