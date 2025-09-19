Во Владивостоке сотрудники морга вшили в тело умершего ритуальный сверток

Бывшие сотрудники Приморского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы обвиняются в надругательстве над телом умершего и неуважении к памяти родственников скончавшегося.
Как сообщили в пресс-службе судов Приморья, по версии следствия, к сотруднице морга во Владивостоке обратилось неустановленное лицо, попросившее за вознаграждение поместить в тело покойного ритуальный сверток. Женщине помогал коллега, который в итоге совершил необходимые манипуляции.
При бальзамировании тела умершего было обнаружен пакет, в котором лежали три восковые фигурки с прикрепленными к ним фотографиями. При этом снимки были проткнуты иглами, а руки и ноги фигурок были обвязаны шнурками и пластинами с иероглифами.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 244 УК РФ. Обвиняемые вскоре предстанут перед судом.
Ранее сообщалось, что в морге Харьковской области медсестра обворовывала тела погибших военнослужащих ВСУ.
В США похоронное бюро 15 лет хранило 20 разлагающихся тел в тайной комнате.