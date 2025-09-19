В Ленобласти обнаружили укрепленное поселение IV тысячелетия до н. э

Как отметили в пресс-службе, постройки уникальны для каменного века Северо-Запада России и представляют собой первые доказательства сложной организации пространства и возведения оборонительных сооружений в регионе. До раскопок в Куровицах считалось, что первые укрепленные протогородища на мысах в Ленинградской области появились лишь в эпоху поздней бронзы (в начале I тысячелетия до н. э.). Однако работа ученых доказала, что фортификации возникли здесь значительно раньше — уже в эпоху неолита, в первой половине IV тысячелетия до н. э. Ближайшие аналоги этому укрепленному поселению в столь ранний период известны лишь в Северной Финляндии на западе и за Уральским хребтом на востоке.