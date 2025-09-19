Шадаев: Список доступных при ограничениях интернета сайтов будет обновляться

Список доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета ресурсов будут обновлять каждую неделю. Об этом на полях Kazan Digital Week заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Белые списки будут дальше еженедельно актуализироваться», — сказал Шадаев.
По словам главы ведомства, этот список составляется на основе рейтинга самых популярных интернет-ресурсов страны.
Накануне депутат Госдумы Николай Арефьев предложил принудительно отключать домашний и мобильный интернет в России на выходных, т.е в субботу и воскресенье, с оздоровительной целью.
В ответ на это другой депутат, Антон Немкин, успокоил граждан, заявив, что российское правительство не намерено полностью отключать интернет гражданам на неделю.