Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капитана столичного ЦСКА Нестерова внесли в базу данных украинского «Миротворца»*

База данных украинского сайта «Миротворец»* пополнилась именем олимпийского чемпиона и капитана московского ЦСКА Никиты Нестерова. Соответствующая информация следует из информации на сайте ресурса.

База данных украинского сайта «Миротворец»* пополнилась именем олимпийского чемпиона и капитана московского ЦСКА Никиты Нестерова. Соответствующая информация следует из информации на сайте ресурса.

Причина, по которой спортсмен попал в этот список, неизвестна, передает ТАСС.

«Миротворец» появился в 2014 году. На сайте размещена база личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

Ранее в базу «Миротворца»* внесли и олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. Спортсменка оказалась там из-за участия в фестивале «Таврида. Арт» в 2021 году.

Двойник популярного канадского актера Райана Гослинга, военный под именем Родион Тимофеевич Гослов также оказался в базе «Миротворец»*. На портале была опубликована карточка о загадочном мужчине с позывным «Бегущий», что отсылает к известному фильму с участием актера «Бегущий по лезвию — 2049» американского режиссера Дени Вильнева.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.