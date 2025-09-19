Капитана столичного ЦСКА Нестерова внесли в базу данных украинского «Миротворца»*

База данных украинского сайта «Миротворец»* пополнилась именем олимпийского чемпиона и капитана московского ЦСКА Никиты Нестерова. Соответствующая информация следует из информации на сайте ресурса.
Причина, по которой спортсмен попал в этот список, неизвестна, передает ТАСС.
«Миротворец» появился в 2014 году. На сайте размещена база личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.
Ранее в базу «Миротворца»* внесли и олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. Спортсменка оказалась там из-за участия в фестивале «Таврида. Арт» в 2021 году.
Двойник популярного канадского актера Райана Гослинга, военный под именем Родион Тимофеевич Гослов также оказался в базе «Миротворец»*. На портале была опубликована карточка о загадочном мужчине с позывным «Бегущий», что отсылает к известному фильму с участием актера «Бегущий по лезвию — 2049» американского режиссера Дени Вильнева.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.