Капитана столичного ЦСКА Нестерова внесли в базу данных украинского «Миротворца»*

Двойник популярного канадского актера Райана Гослинга, военный под именем Родион Тимофеевич Гослов также оказался в базе «Миротворец»*. На портале была опубликована карточка о загадочном мужчине с позывным «Бегущий», что отсылает к известному фильму с участием актера «Бегущий по лезвию — 2049» американского режиссера Дени Вильнева.