ЦБ предупредил о масштабном кризисе: в чём дело

Данный сценарий обусловлен совокупностью негативных факторов, включающих резкое ухудшение экономической ситуации в крупнейших мировых экономиках, значительные проблемы на рынках капитала, вызванные кризисом в реальном секторе, а также накопившиеся дисбалансы в финансовой системе развитых стран, сообщает ИА DEITA.RU.
В частности, ожидается резкое сокращение мирового спроса на фоне рецессии в двух крупнейших экономиках — США и Еврозоне. Кроме того, прогнозируется значительное замедление темпов роста в Китае, что дополнительно ослабит глобальный экономический импульс.
В ответ на кризис центральные банки вынуждены будут снижать ключевые процентные ставки, чтобы стимулировать экономику, однако это не сможет полностью компенсировать негативные последствия. В результате в 2026 году цены на нефть значительно упадут и к концу прогнозного периода так и не достигнут уровней, заложенных в базовом сценарии развития.
Дополнительным фактором давления на российскую экономику станет усиление санкционного режима, что приведёт к расширению дисконта на российские товары, а также к умеренному снижению экспорта и добычи нефти.
Аналитики Банка России подчеркивают, что при реализации такого неблагоприятного сценария рост российской экономики замедлится как в текущих, так и в потенциальных темпах. При этом инфляционное давление усилится, создавая дополнительные сложности для ценовой стабильности и общего экономического развития.
Эксперты ЦБ связывают возникшие сложности на глобальных рынках с глубокими трансформационными процессами устоявшегося мирового порядка, который складывался в течение последних 30−40 лет.
Эпоха глобализации, характеризовавшаяся широкой международной кооперацией и разделением труда, постепенно уступает место новой фазе, где страны всё интенсивнее переключаются на соперничество и защиту собственных экономических интересов, включая ограничение доступа иностранных конкурентов к своим рынкам и технологиям.
Вместо ранее существовавшего взаимосвязанного глобального пространства формируются региональные блоки, что ведёт к фрагментации мировой экономики и росту геополитических рисков.
Тем не менее, в ЦБ отмечают, что данный наиболее пессимистичный сценарий развития событий рассматривается как маловероятный и зависит от реализации множества негативных факторов. Более вероятны менее драматичные варианты развития экономики, при которых возможные финансовые потрясения могут быть менее глубокими и более контролируемыми.