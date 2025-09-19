Гарбузов сообщил о масштабной программе первого фестиваля «Промфест» в «Лужниках»

«Открытие первого “Промфеста” в Лужниках ознаменует завершение ежегодной Спартакиады “Моспром”, где в финале встретятся лучшие столичные команды. Последние месяцы сотрудники московских заводов, фабрик, а также учащиеся колледжей и вузов состязались в 14 спортивных дисциплин: от падел-тенниса и хоккея до шахмат и киберспорта», — рассказал Гарбузов.