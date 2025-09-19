Ричмонд
Гарбузов сообщил о масштабной программе первого фестиваля «Промфест» в «Лужниках»

Первый фестиваль «Промфест» состоится 27 сентября в «Лужниках».

Первый фестиваль «Промфест» состоится 27 сентября в «Лужниках». Гостей ждут финалы спартакиады «Моспром» и праздник для всех, кто интересуется промышленностью. Подробности озвучил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Открытие первого “Промфеста” в Лужниках ознаменует завершение ежегодной Спартакиады “Моспром”, где в финале встретятся лучшие столичные команды. Последние месяцы сотрудники московских заводов, фабрик, а также учащиеся колледжей и вузов состязались в 14 спортивных дисциплин: от падел-тенниса и хоккея до шахмат и киберспорта», — рассказал Гарбузов.

На фестивале пройдут футбольные мастер-классы от «Спартака» и эстафета. Участников забега ждут памятные медали и призы.

Для участия в эстафете нужна предварительная регистрация на сайте Спартакиады «Моспром».

Для гостей фестиваля будет работать передвижная лаборатория «Профитрак», созданная для профессиональной ориентации и построения карьеры. Все смогут познакомиться со специальностями, получить консультацию по карьерному развитию и рекомендации по выбору подходящего колледжа.

Гостей ждет фуд-корт с блюдами из московских продуктов. Завершится фестиваль диджей-сетом и концертом хедлайнера.

Гостей ждут мастер-классы по изготовлению игрушек и основам робототехники. Детей ожидает развлекательная зона с интерактивным экскаватором, взрослые сдадут нормативы ГТО.