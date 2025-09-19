На Камчатке не исключили повторения афтершока магнитудой 7,5

«Афтершоковый процесс развивается как положено, это нас радует, когда все идет по типичному сценарию, свойственному большинству сильных землетрясений. Есть основания надеяться, что подземный толчок утром 19 сентября был тем самым сильным афтершоком, так как мы предполагали, что в горизонте двух месяцев он случится. Но при этом мы не можем исключать вероятность повторения сейсмособытия магнитудой до 7,5 в ближайшее время», — рассказал ученый.