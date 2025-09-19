В МВД рассказали, какие приложения обезопасят детей от киберугроз

«В России доступны бесплатные и проверенные решения: Google family link, Kaspersky safe kids, Где мои дети, Детский аккаунт в Яндекс, Настройки “Локатор” и “Экранное время” на IOS. Эти инструменты блокируют опасный контент и управляют временем экрана, не нарушая конфиденциальности пользователей», — говорится в сообщении.