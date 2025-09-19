Депутаты предложили признать источниками повышенной опасности некоторые породы собак

Парламент Башкирии направил в Совет законодателей России проект федерального закона, предлагающий отнести отдельных собак к источникам повышенной опасности. Соответствующие изменения планируется внести в статью Гражданского кодекса РФ.
Как отметил председатель республиканского Государственного Собрания Константин Толкачев, ежегодно Роспотребнадзор фиксирует по стране более 200 тысяч случаев нападения собак на людей. При этом суды по-разному квалифицируют подобные правонарушения, что приводит к различным судебным решениям о возмещении материального и морального вреда.
Принятие законопроекта упростит процедуру взыскания компенсации для потерпевших — им будет достаточно доказать факт нападения, не доказывая вину хозяина животного. Владельцы потенциально опасных собак будут нести ответственность как владельцы источников повышенной опасности, что, по мнению авторов инициативы, повысит их ответственность за содержание, обучение и выгул животных.
