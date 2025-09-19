Депутаты предложили признать источниками повышенной опасности некоторые породы собак

Как отметил председатель республиканского Государственного Собрания Константин Толкачев, ежегодно Роспотребнадзор фиксирует по стране более 200 тысяч случаев нападения собак на людей. При этом суды по-разному квалифицируют подобные правонарушения, что приводит к различным судебным решениям о возмещении материального и морального вреда.