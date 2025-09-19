Женившийся Павел Деревянко заговорил о детях: «Планируем»

Звезда «Беспринципных» Павел Деревянко недавно стал семейным человеком. Закоренелый холостяк российского шоу-бизнеса связал свою жизнь с дизайнером Зоей Фуць.
Актер сделал предложение любимой на футбольном матче, а затем пара сыграла свадьбу в Барвихе. Деревянко не скрывает, что очень счастлив и ценит жену.
Накануне он поделился, какие качества ценит в любимой. А таких немало, так как себя звезда называет «сложносочиненным человеком».
— И мне нужно, чтобы человек рядом со мной был талантливый, красивый, добрый. С чувством юмора — это как минимум. И все это есть у Зои, — поделился Павел с Super.ru.
Супруга актера в ответ рассказала, чем ее привлек Павел. Он покорил девушку своей добротой и талантом.
А вот на вопрос про общих детей, супруги пока не ответили, но если так получится, то они будут рады.
— Как бог даст, — сказал Зоя.
А актер заинтриговал, добавив: «может быть, планируем».