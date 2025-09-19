Капитан хоккейного ЦСКА внесен в базу «Миротворца»*

Никита Нестеров — один из ведущих российских хоккеистов. В настоящее время ему 32 года, и он занимает пост капитана московского ЦСКА. Впервые он присоединился к армейскому клубу в 2017 году, выступал за команду до 2020 года, а затем вернулся в 2021 году. За это время защитник стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Кроме выступлений за ЦСКА, Нестеров играл в КХЛ за челябинский «Трактор», а также провел несколько сезонов в Национальной хоккейной лиге. В НХЛ он защищал цвета «Тампы-Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флэймз». На международной арене спортсмен добился значительных успехов: в составе сборной России стал олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призером Олимпиады 2022 года.