Почта России помогла: с начала года пермяки вернули на маркетплейсы 8,7 тонны товаров

С января жители Пермского края вернули продавцам различных торговых площадок свыше 10 600 покупок. Средний вес возврата — от 0,5 до 3 кг. Чаще всего товары возвращали в Московскую, Ленинградскую, Саратовскую, Ростовскую и Новосибирскую области.
Услуга «Лёгкий возврат» действует с 2020 года. Она обеспечивает продавцам возможность вернуть товар через Почту, даже если его доставляла другая компания, причем по единой стоимости возврата, независимо от адреса. А для покупателя услуга бесплатная. Чтобы вернуть товар, достаточно получить у продавца трек-номер и принести упакованное отправление в удобное почтовое отделение. Таким образом можно вернуть товар в интернет-магазин, на маркетплейс или в розничный офлайн-магазин.
«Мы намеренно внедрили и уже пять лет популяризируем этот сервис. Ведь его миссия для юридических лиц — переквалифицировать возврат товара из проблемы в конкурентное преимущество, а для покупателей — создать комфортные условия для шопинга», — поясняет директор УФПС Пермского края Наталия Доронина.