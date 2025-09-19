Почта России помогла: с начала года пермяки вернули на маркетплейсы 8,7 тонны товаров

Услуга «Лёгкий возврат» действует с 2020 года. Она обеспечивает продавцам возможность вернуть товар через Почту, даже если его доставляла другая компания, причем по единой стоимости возврата, независимо от адреса. А для покупателя услуга бесплатная. Чтобы вернуть товар, достаточно получить у продавца трек-номер и принести упакованное отправление в удобное почтовое отделение. Таким образом можно вернуть товар в интернет-магазин, на маркетплейс или в розничный офлайн-магазин.