Отоларинголог Марченко: проблемы с ушами в самолёте приводят к отиту и гаймориту

Врач дала советы, как облегчить состояние в самолете.

Источник: Комсомольская правда

Врач-отоларинголог Ксения Марченко рассказала, как снизить вредное воздействие на слуховые органы во время перелета. Негативное воздействие на слуховой аппарат вполне распространенное явление, сильнее время реакция проявляется во время взлета и посадки.

Все происходит из-за перепадов давления, воздействие ощущается на среднее ухо. А если евстахиева труба, соединяющая его с носоглоткой, не справляется с выравниванием давления, возникает дискомфорт, чувство заложенности.

В этот момент барабанная перепонка временно теряет способность правильно вибрировать. Это приводит к снижению слуха и дискомфорту.

Обычно симптом проходят сами через пару часов после приземления. Но иногда могут возникнуть осложнения.

У кого хронические лор-заболевания и дети, у которых не до конца развита евстахиева труба. Им грозит евстахиит, отит и гайморит.

Чтобы снизить воздействие, врач рекомендует во время полета активизировать глотательные движения.

— Жевать жвачку, рассасывать леденцы, зевать или просто чаще сглатывать слюну. Это помогает открыть евстахиеву трубу и выровнять давление, — сказала врач в беседе с порталом Страсти.

Так же могут помочь беруши для полета, они замедляют изменение давления. Кстати, во сне состояние усугубляется, так как уменьшается частота глотания.

Тем временем, пульсирующий шум в ушах, совпадающий с ритмом сердца, может указывать на проблемы с сосудами, пишет 360.ru.

Ранее, врач-акушер-гинеколог НКЦ № 3 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Наталья Личак рассказала Life.ru, как сезонные изменения влияют на женское здоровье и что стоит делать, чтобы снизить риски.

— Важно подготовить иммунитет к встрече с вирусами, поэтому рекомендуется укреплять его, добавляя в рацион витамин D, витамины группы B, витамин C, а также витамины A и E, — сказала врач.