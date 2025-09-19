Отоларинголог Марченко: проблемы с ушами в самолёте приводят к отиту и гаймориту

Врач-отоларинголог Ксения Марченко рассказала, как снизить вредное воздействие на слуховые органы во время перелета. Негативное воздействие на слуховой аппарат вполне распространенное явление, сильнее время реакция проявляется во время взлета и посадки.
Все происходит из-за перепадов давления, воздействие ощущается на среднее ухо. А если евстахиева труба, соединяющая его с носоглоткой, не справляется с выравниванием давления, возникает дискомфорт, чувство заложенности.
В этот момент барабанная перепонка временно теряет способность правильно вибрировать. Это приводит к снижению слуха и дискомфорту.
Обычно симптом проходят сами через пару часов после приземления. Но иногда могут возникнуть осложнения.
У кого хронические лор-заболевания и дети, у которых не до конца развита евстахиева труба. Им грозит евстахиит, отит и гайморит.
Чтобы снизить воздействие, врач рекомендует во время полета активизировать глотательные движения.
— Жевать жвачку, рассасывать леденцы, зевать или просто чаще сглатывать слюну. Это помогает открыть евстахиеву трубу и выровнять давление, — сказала врач в беседе с порталом Страсти.
Так же могут помочь беруши для полета, они замедляют изменение давления. Кстати, во сне состояние усугубляется, так как уменьшается частота глотания.
