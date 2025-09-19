В Иркутске испытали дренажные системы самолета МС-21. Воздушное судно имеет системы с воспламеняющимися жидкостями. В случае аварии, их утечка в другие отсеки может привести к пожару. А чтобы это предотвратить, существуют дренажные отверстия. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе объединенной авиастроительной корпорации.
— Дренажная система была протестирована с использованием окрашенной жидкости, похожей по плотности на авиационное топливо, — пояснили в пресс-службе «ОАК».
Задача испытаний была в том, чтобы убедиться, что сливаемая жидкость не попадает в двигатели или другие части самолета. Летные испытания успешно завершены, готовы данные для подготовки сертификационных отчетов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что авиасообщение с Иркутском приостановили в Катангском районе.
Читайте на WWW.IRK.KP.RU: www.irk.kp.ru/online/news/6578456/