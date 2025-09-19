В Иркутске испытали дренажные системы самолета МС-21. Воздушное судно имеет системы с воспламеняющимися жидкостями. В случае аварии, их утечка в другие отсеки может привести к пожару. А чтобы это предотвратить, существуют дренажные отверстия. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе объединенной авиастроительной корпорации.