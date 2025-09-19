Перекресток в центре Нижнего Новгорода закрыли до 21 октября

Об этом сообщили в городской администрации. Ограничения вступили в силу в 00:01 19 сентября и продлятся до 23:59 20 октября. Причиной стал этап строительства — рабочие приступили к заливке монолитных участков трамвайных путей в этом районе. Для автомобилистов организованы маршруты объезда по соседним улицам. Водителей просят заранее ознакомиться с новой схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков на протяжении всего периода работ.