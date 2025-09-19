Эксперт Толстова назвала самые популярные эмодзи среди московской молодежи

Чаще всего московские сотрудники-зумеры используют в рабочих переписках эмодзи «ок». Об этом в пятницу, 19 сентября, рассказала доцент кафедры «Медиа и дизайн» Московского художественно-промышленного института Анастасия Толстова.
— Московская специфика — в большей консервативности. Пять лет назад смайлик в деловом письме мог стоить выговора. Сегодня ситуация мягче, но правило остается: чем выше статус адресата — тем меньше эмодзи. Если говорить о предпочтениях, то стоит отметить, что зумеры предпочитают смайлик «ок», — отметила она.
По ее словам, часто из-за разницы в поколениях смайлики воспринимаются по-другому. Так, среди бумеров популярностью пользуются эмодзи «большой палец вверх» и «улыбающийся смайлик».
— Каждое поколение создает свой «словарь»: у миллениалов ухмыляющееся лицо с потом — «все под контролем», череп — «умер от смеха». Зумеры превратили палец вверх в пассивную агрессию, а красное сердце считают слишком драматичным, так же как и клоун — символ кринжа, — цитирует Толстову агентство городских новостей «Москва».
