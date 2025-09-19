Эксперт Толстова назвала самые популярные эмодзи среди московской молодежи

— Московская специфика — в большей консервативности. Пять лет назад смайлик в деловом письме мог стоить выговора. Сегодня ситуация мягче, но правило остается: чем выше статус адресата — тем меньше эмодзи. Если говорить о предпочтениях, то стоит отметить, что зумеры предпочитают смайлик «ок», — отметила она.