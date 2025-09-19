Спутники NASA засняли новый остров у побережья Аляски

Специалист по изучению ледников Маури Пелто отмечает, что процесс истончения и отступления ледников в этом регионе, который напрямую связан с изменением климата, продолжается уже не одно десятилетие. В начале XX века ледник Алсек простирался на 5 километров западнее, а к середине столетия всё ещё покрывал гору Проу-Ноб.