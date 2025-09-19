Спутники NASA засняли новый остров у побережья Аляски

Остров, площадь которого составляет около 5 квадратных километров, сформировался ещё летом 2023 года. Эти данные наглядно демонстрируют масштаб изменений: в 1984 году ледник ещё огибал гору, а к августу текущего года он полностью отступил, оставив её в окружении озера.
Специалист по изучению ледников Маури Пелто отмечает, что процесс истончения и отступления ледников в этом регионе, который напрямую связан с изменением климата, продолжается уже не одно десятилетие. В начале XX века ледник Алсек простирался на 5 километров западнее, а к середине столетия всё ещё покрывал гору Проу-Ноб.
Ранее Life.ru рассказал, что Санкт-Петербург может уйти под воду из-за таяния крупнейшего в мире айсберга А23а. Сейчас сильной опасности нет, потому что в России есть дамба, которая защищает окрестности города. При этом рост уровня воды в Мировом океане продолжает ускоряться.