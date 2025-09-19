Насколько сильна магнитная буря 20 сентября 2025: прогноз и солнечные вспышки

За минувшие сутки зафиксировано три солнечных вспышки невысокой интенсивности. Последняя произошла сегодня, 19 сентября, в 01:41 по московскому времени и достигла уровня C2.9, что по принятой классификации относится к категории обычных вспышек. Ранее, в 01:10, была зарегистрирована вспышка C2.0, а еще раньше, в 00:14, — C1.4. Примечательно, что две из трех вспышек произошли в одной и той же активной области под номером 4220.