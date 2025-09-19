Насколько сильна магнитная буря 20 сентября 2025: прогноз и солнечные вспышки

Прогноз магнитной активности 20 сентября 2025.
Геомагнитная обстановка в ближайшие сутки останется преимущественно спокойной, однако небольшая вероятность возмущений все же существует. По данным Лаборатории солнечной астрономии, 20 сентября ожидается преимущественно стабильное состояние магнитного поля Земли с минимальной вероятностью возникновения магнитных бурь, способных повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. Подробнее в материале URA.RU.
Солнечная активность на этой недели сентября.
Активность нашего светила в середине осени остается умеренной. По информации, предоставленной специалистами Лаборатории солнечной астрономии, в последние дни на Солнце наблюдается несколько активных областей, которые генерируют преимущественно вспышки класса C — относительно слабые выбросы энергии.
За минувшие сутки зафиксировано три солнечных вспышки невысокой интенсивности. Последняя произошла сегодня, 19 сентября, в 01:41 по московскому времени и достигла уровня C2.9, что по принятой классификации относится к категории обычных вспышек. Ранее, в 01:10, была зарегистрирована вспышка C2.0, а еще раньше, в 00:14, — C1.4. Примечательно, что две из трех вспышек произошли в одной и той же активной области под номером 4220.
Текущий индекс солнечной активности, рассчитанный на основе данных наблюдений за последние 48 часов, находится на среднем уровне. Тем не менее, эксперты отмечают, что даже относительно слабые вспышки способны вызвать геомагнитные возмущения, особенно если выброшенные солнечным ветром частицы достигнут магнитосферы Земли.
Прогноз магнитной бури 20 сентября 2025.
Согласно расчетам специалистов, вероятность возникновения магнитной бури 20 сентября 2025 года составляет всего 3%, что является крайне низким показателем. При этом шанс возникновения незначительных геомагнитных возмущений оценивается в 15%, а вероятность сохранения полностью спокойной магнитосферы достигает 82%.
Ожидаемый планетарный индекс геомагнитной активности Kp не превысит значения 1.67, что соответствует спокойному состоянию магнитного поля Земли. Этот показатель существенно ниже порогового значения 4, при котором начинают фиксироваться заметные геомагнитные возмущения.
Прогнозные значения других ключевых параметров — индекса Ap и потока солнечного радиоизлучения F10.7 — также указывают на стабильную геомагнитную обстановку. Для 20 сентября индекс Ap ожидается на уровне 5, а F10.7 — около 135 единиц, что соответствует умеренной солнечной активности.
Нынешняя ситуация соответствует общему прогнозу на сентябрь, согласно которому период с 17 по 25 сентября характеризуется стабильной магнитосферой с Kp-индексом, не превышающим значения 2.
Что такое магнитные бури и как они влияют на людей.
Магнитные бури представляют собой возмущения в магнитном поле Земли, вызванные взаимодействием солнечного ветра с магнитосферой нашей планеты. Эти явления возникают в результате выбросов корональной массы на Солнце и потока заряженных частиц, которые, достигая Земли, вызывают колебания в ее магнитном поле.
Интенсивность магнитных бурь измеряется с помощью планетарного Kp-индекса, шкала которого варьируется от 0 до 9. Значения от 0 до 3 свидетельствуют о спокойной геомагнитной обстановке, 4−5 — о слабой магнитной буре, 6−7 — о буре средней интенсивности, а 8−9 — о сильнейших геомагнитных штормах, способных нарушить работу электронных устройств и энергетических систем.
Метеочувствительные люди могут ощущать воздействие даже слабых геомагнитных возмущений. Типичные реакции организма включают головные боли, головокружение, перепады артериального давления, повышенную утомляемость, раздражительность и нарушения сна. Особенно уязвимы пожилые люди и лица с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как снизить влияние геомагнитных возмущений на организм.
Несмотря на низкую вероятность магнитной бури 20 сентября, людям с повышенной чувствительностью к геомагнитным возмущениям рекомендуется соблюдать определенные меры предосторожности:
Нормализуйте режим сна и бодрствования, обеспечивая себе полноценный отдых не менее 7−8 часов в сутки. Сократите физические и эмоциональные нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Следите за питанием, отдавая предпочтение легкоусвояемым продуктам, богатым витаминами и минералами. Ограничьте потребление соли, жирной пищи, кофеина и алкоголя. Увеличьте потребление жидкости, выбирая чистую воду, травяные чаи и натуральные соки. Проводите больше времени на свежем воздухе, особенно в утренние часы, когда воздух наиболее чист и насыщен кислородом. Людям с хроническими заболеваниями следует иметь при себе необходимые лекарства и контролировать показатели артериального давления и пульса. При появлении тревожных симптомов не занимайтесь самолечением и обратитесь к врачу для получения квалифицированной помощи.